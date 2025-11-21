Воронков набрал 1+1 в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой. У него 18 очков в 21 игре в сезоне
Дмитрий Воронков набрал 1+1 в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2 ОТ).
25-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. На его счету стало 18 (9+9) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».
Сегодня Воронков (17:38, «+1») реализовал единственный бросок в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости