Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Колорадо», отразив 29 из 33 бросков. Поражение – 2-е подряд после серии из 3 побед

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Колорадо», отразив 29 из 33 бросков.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (3:6).

29-летний россиянин отразил 29 из 33 бросков. Две шайбы «Эвеланш» забросили в пустые ворота в концовке.

Поражение стало для Шестеркина вторым подряд после серии из трех побед. В текущем сезоне у него 7 побед в 17 играх (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).