Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Колорадо», отразив 29 из 33 бросков. Поражение – 2-е подряд после серии из 3 побед
Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Колорадо», отразив 29 из 33 бросков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:6).
29-летний россиянин отразил 29 из 33 бросков. Две шайбы «Эвеланш» забросили в пустые ворота в концовке.
Поражение стало для Шестеркина вторым подряд после серии из трех побед. В текущем сезоне у него 7 побед в 17 играх (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости