Квартальнов о 5:2 с ЦСКА: «Второй период был определяющим: Минск стал выигрывать борьбу, доводить шайбу до ворот»

Дмитрий Квартальнов: определяющим в победе «Динамо» Минск над ЦСКА был 2-й период.

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Думаю, второй период был определяющим, повели в счете. И третий уже по счету завершили.

— ЦСКА в два раза перебросал вас. С чем это было связано?

— Перебросал — здорово. Они здорово начали. Они доминировали весь первый период. Тут мощная команда, физически сильная. Про них можно много хорошего говорить. Мы просто довольны победой.

— Что конкретно вы поменяли после мощного первого периода у ЦСКА? Что‑то подметили, или воля случая?

— Просто ребята по‑другому заработали. Стали выигрывать борьбу, выигрывать шайбу и доводить ее до ворот. Секрета тут нет.

— Можно ли в целом сказать, что сегодня выиграли за счет того, что здорово действовали в обороне? Даже Шипачев блокировал броски, что удивительно.

— Блокирование бросков — очень важный элемент. Считаю, что лучшая команда по блокировке, с которой мы играем, это ЦСКА. Они в этом плане молодцы. Им здесь можно позавидовать. Что мы сегодня так сыграли и блокировали — это идет нам в большой плюс, — сказал тренер минского «Динамо».