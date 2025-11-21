Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд (96,2% сэйвов на отрезке)

Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский продлил серию побед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (2:1 ОТ).

31-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков и был признан второй звездой встречи.

Победа стала для него 3-й подряд – 3 пропущенных шайбы на отрезке при 96,2% сэйвов.

В целом в сезоне у Василевского стало 8 побед в 15 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.