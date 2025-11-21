Панарин прервал серию из 5 игр с очками. У него 1 бросок и «минус 4» за 18:48 против «Колорадо»
Артемий Панарин прервал серию из 5 игр с очками, схватив «минус 4» с «Колорадо».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:6).
34-летний россиянин завершил матч с «минус 4» – худшей полезностью в команде из Нью-Йорка наряду с защитником Адамом Фоксом, форвардами Джей Ти Миллером и Винсентом Трочеком. Две последние шайбы «Эвеланш» забросили в пустые ворота в концовке.
Панарин (18:48, 1 бросок в створ, 1 потеря) прервал результативную серию из 5 игр. На его счету 19 (5+14) очков в 22 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
