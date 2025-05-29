Третьяк о вылете Канады с ЧМ: «Если бы Россия проиграла Дании – форму бы пожизненно отобрали. Там уважают игроков. А мы в Праге ушли с церемонии, и нас полгода журналисты полоскали»

Владислав Третьяк высказался о критике сборной России после поражений.

В Швеции ранее завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв Дании (1:2). Россия пропустила турнир из-за отстранения.

– На следующий день канадская пресса даже не ругала своих звезд. Ну, проиграли и проиграли.

– Если бы Россия так проиграла датчанам – у нас бы хоккейную форму пожизненно отобрали. У нас от любви до ненависти один шаг. А в Канаде могут поплакаться один день, а потом все забывают.

Я их знаю хорошо. Они уважают своих игроков, ценят их, понимают. Они проанализировали неудачу и сделали выводы. А у нас, помню, мы в Праге ушли с церемонии награждения канадцев. Там чешские организаторы были виноваты. Так нас полгода свои же журналисты полоскали. Хотя канадцы сказали, что претензий к России не имеют.

Считаю, надо с уважением друг к другу относиться. Это все‑таки спорт. Матч Канады с Данией показал, что может случиться все. Мы все делаем общее дело. А если мы будем говорить только о негативе, то это не сопутствует успеху.

Да, мы можем покритиковать, и ошибки у нас есть. Но это не должно превратиться в то, когда мы в 1980 году прилетели в «Шереметьево». Там с почестями встречали всех олимпийцев, а хоккеистам сказали: «Вас с серебряными медалями тут никто не ждет». И мы четыре года ждали, чтобы реабилитироваться на Олимпиаде‑1984 в Сараево, вернув себе золотые медали, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.