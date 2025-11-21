  • Спортс
  Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ без учета шайб в пустые ворота – 840 против 838
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ без учета шайб в пустые ворота – 840 против 838

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ без учета шайб, заброшенных в пустые ворота. 

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), по разу поразив ворота Сэма Монтембо и сменившего его Якуба Добеша, а затем добавив гол в пустые ворота. 

На счету лучшего снайпера в истории регулярок лиги стало 907 шайб – из них 840 были заброшены вратарям и 67 в пустые ворота. 

Таким образом, россиянин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу голов без учета шайб в пустые ворота (894 всего, 838 – вратарям, 56 – в пустые). 

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
