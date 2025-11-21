Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «Ликования нет. Ребята понимают, что сезон идет дальше и мы сделали лишь один шажочек»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о реакции команды на прерванную серию поражений.
В четверг «Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо» со счетом 4:3. Команда прервала серию из 13 поражений подряд.
– Сложно ли было взбодрить команду после пропущенной за три секунды до конца третьего периода шайбы?
– Расскажу о своих эмоциях, на последней минуте я смотрел на табло и считал эти секунды. Но, к сожалению, не хватило трех секунд, чтобы выиграть в основное время. Но после этого тут же посмотрел в глаза ребят, все были уверены, что мы можем зацепиться в овертайме или серии буллитов.
Мы спокойно отреагировали, пообщались с коллегами и пошли дальше.
– Сейчас в раздевалке царит ликование из-за прерванной серии поражений?
– Ликования нет. Ребята понимают, что сезон идет дальше и мы сделали лишь один шажочек, – сказал Люзенков.
«Сибирь» настрадалась! Посмотрите, как радуются победе над «Динамо» – после 13 поражений подряд