Овечкин вступил в стычку с Андерсоном в матче с «Монреалем». Игроки обменялись ударами клюшкой, до драки дело не дошло

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин вступил в стычку с Джошем Андерсоном в матче с «Монреалем » (8:4).

Эпизод произошел в концовке первого периода. Сначала 40-летний россиянин и 31-летний канадец начали толкаться у ворот «Канадиенс».

Затем форвард «Монреаля» ударил Овечкина клюшкой, Александр ударил в ответ. В эпизод вмешался лайнсмен, поэтому до драки дело не дошло, но состоялась небольшая потасовка с участием других игроков команд.

По итогам эпизода Овечкин и Андерсон получили малые штрафы за удары соперника клюшкой.

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы