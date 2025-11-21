Овечкин вступил в стычку с Андерсоном в матче с «Монреалем». Игроки обменялись ударами клюшкой, до драки дело не дошло
Александр Овечкин вступил в стычку с Джошем Андерсоном в матче с «Монреалем».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вступил в стычку с Джошем Андерсоном в матче с «Монреалем» (8:4).
Эпизод произошел в концовке первого периода. Сначала 40-летний россиянин и 31-летний канадец начали толкаться у ворот «Канадиенс».
Затем форвард «Монреаля» ударил Овечкина клюшкой, Александр ударил в ответ. В эпизод вмешался лайнсмен, поэтому до драки дело не дошло, но состоялась небольшая потасовка с участием других игроков команд.
По итогам эпизода Овечкин и Андерсон получили малые штрафы за удары соперника клюшкой.
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
