  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Хоу, Бьюсику, Селянне, Лидстрему и Ягру
14

Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Хоу, Бьюсику, Селянне, Лидстрему и Ягру

Александр Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4). 

Россиянин стал 6-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3 шайбы в одном матче регулярки в возрасте 40 или более лет. 

Он присоединился к Горди Хоу (3 хет-трика, последний из них – в 41 год в ноябре 1969 года), Джонни Бьюсик (2, второй – в 40 лет в марте 1976-го), Никласу Лидстрему (1 в 40 лет в декабре 2010-го), Теему Селянне (1 в 40 лет в марте 2011-го) и Яромиру Ягру (1 в 42 года в январе 2015-го). 

Таблица: RMNB.

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoМонреаль
logoТеему Селянне
logoНХЛ
рейтинги
logoЯромир Ягр
logoНиклас Лидстрем
Джонни Бьюсик
logoАлександр Овечкин
logoГорди Хоу
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ без учета шайб в пустые ворота – 840 против 838
21 ноября, 04:50
Овечкин сделал 33-й хет-трик в регулярках НХЛ – обогнал Эспозито и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом. В топ-3 – Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39)
21 ноября, 03:34
Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ (1643 очка), обогнав Сакика. На 9-м месте идет Кросби (1708), на 8-м – Лемье (1723)
21 ноября, 03:22
Главные новости
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06
39 минут назадВидео
НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
50 минут назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)
51 минуту назад
Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов
сегодня, 04:22
Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге
сегодня, 03:22
Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
сегодня, 01:31Видео
Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
сегодня, 01:18Видео
Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
вчера, 21:09
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
вчера, 20:42Видео
Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
3 минуты назад
«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке
15 минут назад
Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами
27 минут назад
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
сегодня, 03:58
38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
сегодня, 03:46
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
сегодня, 03:34
«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
сегодня, 03:10
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:30Тесты и игры
Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»
вчера, 21:26
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры