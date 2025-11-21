Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Хоу, Бьюсику, Селянне, Лидстрему и Ягру

Александр Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (8:4).

Россиянин стал 6-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3 шайбы в одном матче регулярки в возрасте 40 или более лет.

Он присоединился к Горди Хоу (3 хет-трика, последний из них – в 41 год в ноябре 1969 года), Джонни Бьюсик (2, второй – в 40 лет в марте 1976-го), Никласу Лидстрему (1 в 40 лет в декабре 2010-го), Теему Селянне (1 в 40 лет в марте 2011-го) и Яромиру Ягру (1 в 42 года в январе 2015-го).

Таблица: RMNB .

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы