Комтуа об отставке Кудашова: «Самая неожиданная в моей карьере, полный шок. «Динамо» выиграло 7 из 10 последних матчей»

Максим Комтуа: отставка Кудашова – полный шок.

Максим Комтуа высказался об отставке Алексея Кудашова с поста тренера «Динамо».

«Конечно, отставка Кудашова стала для нас шоком. Мы ее никак не ожидали, так как выиграли семь из последних десяти матчей. Но в то же время это часть бизнеса. Никто не застрахован от увольнения.

Вячеслав Козлов сейчас старается привнести другую динамику. Мы ответственны перед менеджментом клуба за результат. Наверное, это была самая неожиданная тренерская отставка в моей карьере. У нас хорошая команда, это был полный шок», — сказал нападающий «Динамо ».