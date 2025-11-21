Комтуа об отставке Кудашова: «Самая неожиданная в моей карьере, полный шок. «Динамо» выиграло 7 из 10 последних матчей»
Максим Комтуа: отставка Кудашова – полный шок.
Максим Комтуа высказался об отставке Алексея Кудашова с поста тренера «Динамо».
«Конечно, отставка Кудашова стала для нас шоком. Мы ее никак не ожидали, так как выиграли семь из последних десяти матчей. Но в то же время это часть бизнеса. Никто не застрахован от увольнения.
Вячеслав Козлов сейчас старается привнести другую динамику. Мы ответственны перед менеджментом клуба за результат. Наверное, это была самая неожиданная тренерская отставка в моей карьере. У нас хорошая команда, это был полный шок», — сказал нападающий «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
