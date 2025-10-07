  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
0

«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год

«Лада» подписала контракт с Георгием Белоусовым.

Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошлом чемпионате он выступал за «Сибирь», набрав 28 (11+17) очков за 67 матчей с учетом плей-офф.

«Георгий является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/10, провел в лиге 722 матча и набрал 304 (116+188) очка.

Белоусов уже выступал за «Ладу» на протяжении четырех сезонов (2014-2018), сыграл 205 матчей, в которых набрал 107 (36+71) очков.

С возвращением в «Ладу», Георгий!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
logoЛада
logoГеоргий Белоусов
logoКХЛ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
3 октября, 10:24
«Лада» подписала контракт с Антипиным до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей (Metaratings)
225 сентября, 10:27
«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей
124 сентября, 11:35
Главные новости
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
3 минуты назад
Боумэн о контракте Макдэвида на 2 года: «Эдмонтон» не планирует на 5 лет вперед, чтобы выиграть когда-то в будущем – мы уже нацелены на Кубок Стэнли»
125 минут назад
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
854 минуты назад
Михайлов о бане России: «Не пускают в видах спорта, где мы сильные. Финны, шведы и немцы не хотят – кто-то окажется за бортом, если мы придем. Прибалтика – собачки, но они мешают»
12сегодня, 12:14
Сергачев о Кучерове: «Его главное преимущество – мозг. Никита делает то, что не делают другие, но его иногда недооценивают»
2сегодня, 11:32
Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина и его ассистентов. Тренер перешел в ЦСКА этим летом (Артур Хайруллин)
25сегодня, 11:01
Михайлов о матче Россия – США: «Когда Путин и Трамп начали разговаривать – это уже сдвиг. МИД работает, чтобы нас выпустили из клетки, но это с подачи Америки нас перестали пускать»
22сегодня, 10:50
Быков о возможной отставке Ларионова: «СКА дал ему карт-бланш, нужно ждать плей-офф. Построение игры – длительный процесс, требующий терпения»
15сегодня, 10:30
Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)
43сегодня, 10:13
Директор «Металлурга» заявил, что у Кузнецова одна из минимальных зарплат в клубе: «У него есть рычаги, чтобы заработать бонусами. Надеемся, что он сможет»
8сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
41 минуту назад
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
1сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
2сегодня, 08:51
Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»
3сегодня, 07:58
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
3сегодня, 07:21
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
2сегодня, 06:34
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
2сегодня, 05:50