«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
«Лада» подписала контракт с Георгием Белоусовым.
Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.
В прошлом чемпионате он выступал за «Сибирь», набрав 28 (11+17) очков за 67 матчей с учетом плей-офф.
«Георгий является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/10, провел в лиге 722 матча и набрал 304 (116+188) очка.
Белоусов уже выступал за «Ладу» на протяжении четырех сезонов (2014-2018), сыграл 205 матчей, в которых набрал 107 (36+71) очков.
С возвращением в «Ладу», Георгий!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости