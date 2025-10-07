«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год

«Лада» подписала контракт с Георгием Белоусовым.

Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошлом чемпионате он выступал за «Сибирь », набрав 28 (11+17) очков за 67 матчей с учетом плей-офф.

«Георгий является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/10, провел в лиге 722 матча и набрал 304 (116+188) очка.

Белоусов уже выступал за «Ладу» на протяжении четырех сезонов (2014-2018), сыграл 205 матчей, в которых набрал 107 (36+71) очков.

С возвращением в «Ладу », Георгий!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.