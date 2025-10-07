  • Спортс
Министр спорта Нижегородской области ответил на претензии болельщицы о «космических» ценах билетов на матчи «Торпедо»: «Интерес огромный. Стоимость стартует от 750 рублей»

Дмитрий Кабайло объяснил, как формируются цены на билеты на матчи «Торпедо».

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину во «Вконтакте» задали вопрос, почему билеты на спортивные мероприятия в регионе стоят «по 5 тысяч рублей».

«Губернатор,а что со спортом в регионе??? Все развалили! Футбол,баскетбол,воллейбол! На хоккей билеты,как в космос по 5 тыс рублей!!!» – написала подписчица на странице Никитина (орфография и пунктуация сохранены).

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло ответил подписчице, что матчи «Торпедо» привлекают большое число болельщиков, а «продажа билетов реализуется по системе динамического ценообразования». 

«Действительно, интерес к играм «Торпедо» огромный. Продажа билетов реализуется по системе динамического ценообразования. Стоимость стартует от 750 рублей и по мере приобретения билетов растет.

«Нагорный» заполнен на 100%, и мы надеемся, что с открытием новой ледовой арены на Стрелке с трибунами на 12,5 тысяч зрителей у нижегородцев появится больше возможностей для посещения матчей любимой команды», – написал Дмитрий Кабайло. 

После этого подписчица написала, что билетов по 750 рублей «не было никогда», указав, что на матч с «Ладой» нужно заплатить от 4500 рублей за 2 билета.

Отметим, что на сайте «Торпедо» в продаже нет билетов за 750 рублей на матч с «Ладой», но сегодня по такой цене продавались билеты на игру с «Металлургом».

