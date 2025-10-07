Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
Дамир Шарипзянов рассказал, что у него часто красные глаза из-за усталости.
«Я думаю, что у меня в принципе вечером очень часто красные глаза, если я устаю, если я не выспался», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Защитник также рассказал, какую роль играет мотивация на льду и в жизни, и о том, что игроки черпают стимул для игры в семье, родном городе и в поддержке болельщиков. По словам Шарипзянова, каждый день для команды – это возможность получать удовольствие от игры на «прекраснейшей арене».
«Бывают тяжелые игры, естественно, но мы стараемся быть мотивированными всегда», – добавил Дамир Шарипзянов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Om1.ru
