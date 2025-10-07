  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
0

Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»

Дамир Шарипзянов рассказал, что у него часто красные глаза из-за усталости.

«Я думаю, что у меня в принципе вечером очень часто красные глаза, если я устаю, если я не выспался», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Защитник также рассказал, какую роль играет мотивация на льду и в жизни, и о том, что игроки черпают стимул для игры в семье, родном городе и в поддержке болельщиков. По словам Шарипзянова, каждый день для команды – это возможность получать удовольствие от игры на «прекраснейшей арене».

«Бывают тяжелые игры, естественно, но мы стараемся быть мотивированными всегда», – добавил Дамир Шарипзянов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Om1.ru
logoДамир Шарипзянов
logoКХЛ
logoЗдоровье
logoАвангард
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
102 октября, 12:42
«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»
32 октября, 08:50
Зрители в КХЛ: СКА, Минск и Омск – самые посещаемые, в этом сезоне будет рекорд
212 октября, 08:00Трибуна
Главные новости
КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт
114 минут назад
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
29 минут назад
Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток»
2933 минуты назад
КХЛ. «Торпедо» примет «Металлург», «Спартак» сыграет с «Шанхаем», «Ак Барс» против «Барыса»
7сегодня, 13:37
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
6сегодня, 13:19
Боумэн о контракте Макдэвида на 2 года: «Эдмонтон» не планирует на 5 лет вперед, чтобы выиграть когда-то в будущем – мы уже нацелены на Кубок Стэнли»
2сегодня, 12:57
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
9сегодня, 12:28
Михайлов о бане России: «Не пускают в видах спорта, где мы сильные. Финны, шведы и немцы не хотят – кто-то окажется за бортом, если мы придем. Прибалтика – собачки, но они мешают»
16сегодня, 12:14
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56
Сергачев о Кучерове: «Его главное преимущество – мозг. Никита делает то, что не делают другие, но его иногда недооценивают»
2сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
1сегодня, 12:41
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
2сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
3сегодня, 08:51
Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»
3сегодня, 07:58
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
3сегодня, 07:21
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
2сегодня, 06:34
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
2сегодня, 05:50