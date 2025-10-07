«Баффало» выставил Георгиева на драфт-отказов. В сентябре «Сейбрс» подписали с ним контракт на год
«Баффало» выставил Александра Георгиева на драфт отказов.
Главный тренер «Сейбрс» Линди Рафф подтвердил, что команда выставит 29-летнего вратаря на драфт отказов.
Напомним, 12 сентября «Баффало» подписал контракт с Георгиевым на год и 825 тысяч долларов.
Россиянин числился в составе «Сейбрс» на открытие сезона и принял участие в 4 предсезонных играх. На решение «Баффало» мог также повлиять тот факт, что клуб в понедельник забрал с 25-летнего голкипера Колтена Эллиса с драфта отказлов «Сент-Луиса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
