  • Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Шестеркин – 6-й, Овечкин – в топ-4 по доходам вне льда (Forbes)
Остон Мэттьюс стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ второй год подряд.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2025/26. 

Возглавил топ-10 форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, его совокупный доход оценивается в 20,2 миллиона долларов. 

1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 20,2 млн долларов (15,2 млн дохода по контракту, 5 млн дохода вне льда). 

2. Нэтан МаккиннонКолорадо») – 19,1 млн (16,1+3).

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 19 млн (16,5+2,5). 

4. Митч Марнер («Вегас») – 17 млн (15+2). 

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 16,5 млн (10+6,5).

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 15,9 млн (15,8+0,1). 

7. Сидни Кросби («Питтсбург») – 15,3 млн (9,8+5,5). 

8. Микко Рантанен («Даллас») – 15,1 млн (15+0,1). 

9. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 14,8 млн (14,5+0,3). 

10. Давид Пастрняк («Бостон») – 14,5 млн (12,5+2). 

Список по доходам за пределами спорта возглавляет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6,5 млн долларов). 

Также в топ-4 вошли Сидни Кросби (5,5 млн), Остон Мэттьюс (5 млн) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (5 млн). 

Рейтинг учитывает заработок в командах, включая базовые оклады и подписные бонусы, выплаченные в рамках контрактов, действующих в сезоне-2025/26, и подписанных по состоянию на 6 октября 2025 года.

Оценка доходов вне льда была определена на основе бесед с инсайдерами отрасли. Эти цифры отражают ежегодные доходы от рекламных контрактов, имиджевых прав, а также доходы от бизнеса, в котором спортсмены имеют значительную долю.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Forbes
