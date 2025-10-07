  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В «Локомотиве» опровергли информацию о заказе чемпионских перстней для Никитина и его ассистентов: «Ерунда. Никакую церемонию не готовим»
7

В «Локомотиве» опровергли информацию о заказе чемпионских перстней для Никитина и его ассистентов: «Ерунда. Никакую церемонию не готовим»

Игроки «Локомотива» не покупали чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу.

Напомним, этим летом главный тренер и несколько членов его штаба покинули ярославский клуб, перейдя в ЦСКА.

Руководство «Локомотива» не пригласило их на чемпионский парад, который состоялся в начале августа, и не стало награждать их чемпионскими перстнями.

Ранее сообщалось, что игроки ярославского клуба заказали перстни для Игоря Никитина и членов его штаба. «Локомотив» сыграет с ЦСКА 15 октября в Ярославле. 

«Это какая‑то ерунда, а не слух. В клубе ничего об этом не знают. И никакую церемонию на 15 октября мы не готовим», – сообщили в «Локомотиве».

В ЦСКА также ничего не слышали о возможном награждении Игоря Никитина

«Тут появился слух, что игроки «Локомотива» хотят нам вручить чемпионские перстни, которые они заказали сами. Но я впервые слышу о том, что нам их будут вручать. У нас 15 октября матч в Ярославле против «Локомотива». Вот приедем туда и спросим у ребят, откуда эта информация взялась», – сказал один из тренеров ЦСКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Никитин
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина и его ассистентов. Тренер перешел в ЦСКА этим летом (Артур Хайруллин)
34сегодня, 11:01
Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
35 октября, 18:30
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
419 сентября, 10:44
Главные новости
«Баффало» выставил Георгиева на драфт-отказов. В сентябре «Сейбрс» подписали с ним контракт на год
12 минут назад
Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Шестеркин – 6-й, Овечкин – в топ-4 по доходам вне льда (Forbes)
530 минут назад
КХЛ. «Торпедо» принимает «Металлург», «Спартак» играет с «Шанхаем», «Ак Барс» против «Барыса»
9040 минут назадLive
Борис Михайлов: «НХЛ не смотрю, неинтересно. Мы отказались переходить туда – потому что родину надо было предавать. Горжусь отказом. Хотя можно было попробовать»
5557 минут назад
Пьетранжело пропустит сезон НХЛ целиком. «Вегас» может не учитывать контракт защитника под потолком
4сегодня, 16:50
Баландин о Кузнецове в «Металлурге»: «Хитрый. Не пошел бы в небогатую команду, которую мог поднять на новый уровень. Перешел в клуб, который может стать чемпионом»
4сегодня, 16:07
Горбунов о воспитании сына: «Рукоприкладство не поддерживаем, хотя в нашем детстве это считалось нормой – я отхватывал от отца. Телефона у ребенка нет, игры на нем не разрешаем»
сегодня, 15:55
Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по два месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»
9сегодня, 15:52
КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт
15сегодня, 14:39
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
2сегодня, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив в игре с «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
2 минуты назад
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
сегодня, 16:19
Министр спорта Нижегородской области ответил на претензии болельщицы о «космических» ценах билетов на матчи «Торпедо»: «Интерес огромный. Стоимость стартует от 750 рублей»
2сегодня, 15:55
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
7сегодня, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
3сегодня, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
5сегодня, 12:41
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
2сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
1сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55