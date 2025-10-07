В «Локомотиве» опровергли информацию о заказе чемпионских перстней для Никитина и его ассистентов: «Ерунда. Никакую церемонию не готовим»

Игроки «Локомотива» не покупали чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу.

Напомним, этим летом главный тренер и несколько членов его штаба покинули ярославский клуб, перейдя в ЦСКА.

Руководство «Локомотива» не пригласило их на чемпионский парад, который состоялся в начале августа, и не стало награждать их чемпионскими перстнями.

Ранее сообщалось, что игроки ярославского клуба заказали перстни для Игоря Никитина и членов его штаба. «Локомотив» сыграет с ЦСКА 15 октября в Ярославле.

«Это какая‑то ерунда, а не слух. В клубе ничего об этом не знают. И никакую церемонию на 15 октября мы не готовим», – сообщили в «Локомотиве».

В ЦСКА также ничего не слышали о возможном награждении Игоря Никитина .

«Тут появился слух, что игроки «Локомотива» хотят нам вручить чемпионские перстни, которые они заказали сами. Но я впервые слышу о том, что нам их будут вручать. У нас 15 октября матч в Ярославле против «Локомотива ». Вот приедем туда и спросим у ребят, откуда эта информация взялась», – сказал один из тренеров ЦСКА.