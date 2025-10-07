Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»

Владимир Мышкин прокомментировал игру вратарей СКА.

Армейцы идут на девятом месте в Западной конференции, набрав 12 очков за 12 матчей.

– К какой вратарской бригаде – самые большие вопросы?

– Уже не первый день мне не совсем понятна кадровая политика во вратарской линии СКА. Там крутят трех голкиперов – Плешкова , Заврагина и Иванова . На какую стабильность во вратарской линии в условиях такой тряски можно рассчитывать? И что ждать от самих голкиперов, которых просто раздергивают?

– Кого из тройки вратарей СКА выделите? Наверное, Плешкова, который близок вам по стилю и габаритам?

– Знаете, за сорок лет во вратарской профессии многое изменилось – и в стилях, и в габаритах. Чтобы кого-то отметить и на кого-то сделать ставку, нужно находиться внутри команды и тренировочного процесса.

А вот так, с налета, рекомендации давать не готов – тем более через прессу. Но очевидно, что многие игровые проблемы СКА идут от нестабильности во вратарской линии, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин .

