У «Ак Барса» 3 победы подряд впервые в сезоне: над «Барысом» и «Амуром» – дважды. Команда Гатиятулина – 4-я на Востоке

«Ак Барс» выиграл 3 матча подряд впервые в сезоне Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина обыграла «Барыс » (4:3) в домашнем матче.

Это 3-я победа «Ак Барса » подряд. Ранее казанский клуб дома дважды обыграл «Амур» – 5:1 и 3:1. Команда Гатиятулина набрала 15 очков в 13 играх и поднялась на 4-е место в Восточной конференции.

У «Барыса » 3-е поражение подряд. Команда Михаила Кравеца идет 8-й на Востоке с 12 баллами в 13 встречах.