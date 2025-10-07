Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»

Владимир Мышкин заявил, что в КХЛ нужно больше доверять молодым вратарям.

– Может стоит ввести запрет на вратарей-легионеров в КХЛ?

– Запретами делу не поможешь. В конце концов, у нас есть такой вратарь, как Фукале , который уже три года играет на высоком уровне, работает и на свои клубы, и на лигу.

Другое дело, что нужно больше доверять не иностранцам, а молодым российским вратарям. Смотрю матчи ВХЛ – там много талантливых голкиперов.

К сожалению, не все они получают шанс подняться в КХЛ, места там заняты или легионерами, или ветеранами. Вот где проблема, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин .

Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»