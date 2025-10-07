Пьетранжело пропустит сезон НХЛ целиком. «Вегас» может не учитывать контракт защитника под потолком
Алекс Пьетранжело пропустит сезон-2025/26 в НХЛ полностью.
Ранее стало известно, что 35-летний защитник отказался от операции по реконструкции бедренной кости. Отмечалось, что курс реабилитации дает положительные результаты.
У Пьетранжело осталось 2 года по контракту со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8,8 млн долларов.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, представляя заявку на открытие сезона, «Вегас» объявил, что Алекс Пьетранджело пропустит регулярный сезон и плей-офф – решение принято при согласовании с НХЛ, ассоциацией игроков (NHLPA) и самим хоккеистом.
Таким образом, клуб получил право не учитывать контракт Алекса под потолком зарплат.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Эллиотта Фридмана в X
