Фетисов о ситуации с Федотовым: «Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Главное, что он востребован даже после армии»

Вячеслав Фетисов высказался о споре КХЛ и НХЛ о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

КХЛ ранее зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, хотя сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Вскоре ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контакте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей.

Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Новый поворот в деле Федотова: ФХР не признает его контракт с ЦСКА, хотя якобы помогала клубу

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой