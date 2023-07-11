Фетисов о ситуации с Федотовым: «Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Главное, что он востребован даже после армии»
Вячеслав Фетисов высказался о споре КХЛ и НХЛ о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
КХЛ ранее зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, хотя НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Вскоре ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контакте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей.
Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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