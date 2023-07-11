Фетисов о ситуации с Федотовым: «Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Главное, что он востребован даже после армии»

Теги ЦСКА Филадельфия Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о споре КХЛ и НХЛ о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

КХЛ ранее зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, хотя НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Вскоре ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контакте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей.

Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Новый поворот в деле Федотова: ФХР не признает его контракт с ЦСКА, хотя якобы помогала клубу

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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10 комментариев

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IlyaGrain
Даже после армии это что вообще ?? Проболтался , что армия мягко говоря не делает лучше ?
+6
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Maxim Shumov
Славик, не позорься. Хотя, там уже и некуда.
+3
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Волька-ибн-Алёша
Ответ ОлегИванов
А что армия должна делать лучше? Хоккеистов готовить? Написал какую-то тролятину.
не мужил-не служик
+3
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avcgloronalduMU
Фетисов - ничего не слышу, не вижу...
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makar251
и рыбку съесть и н....... сесть)
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qdp5pcm8gc
позорище… вся ситуация позорище…
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qdp5pcm8gc
Ответ Ебздрогыч
Дух рано или поздно становится дембелем, а перед дембелем лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. В пожарные берут, и в милицию. Там курорты от профсоюза, бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками так и сохнут по дембелю... А все потому, что дембеля больше в армию не берут.
«Нет, военный — это не профессия. Это половая ориентация…»
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ОлегИванов
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Ответ IlyaGrain
Даже после армии это что вообще ?? Проболтался , что армия мягко говоря не делает лучше ?
А что армия должна делать лучше? Хоккеистов готовить? Написал какую-то тролятину.
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