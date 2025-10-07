«Металлург» выиграл 9 из 10 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. У «Торпедо» 3 поражения подряд

«Металлург» одержал 9 побед в 10 последних матчах Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина победила «Торпедо» (5:1) в выездной игре.

Таким образом, «Металлург » выиграл 9 из 10 последних матчей, 4 – подряд. Единственное поражение на этом отрезке – от «Ак Барса» (3:4).

Магнитогорский клуб набрал 22 очка в 13 играх и занимает 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ .

«Торпедо » проиграло 3-й матч подряд. Команда Алексея Исакова идет 2-й на Западе с 17 баллами в 14 встречах.