  • «Металлург» выиграл 9 из 10 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. У «Торпедо» 3 поражения подряд
17

«Металлург» одержал 9 побед в 10 последних матчах Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина победила «Торпедо» (5:1) в выездной игре. 

Таким образом, «Металлург» выиграл 9 из 10 последних матчей, 4 – подряд. Единственное поражение на этом отрезке – от «Ак Барса» (3:4). 

Магнитогорский клуб набрал 22 очка в 13 играх и занимает 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ

«Торпедо» проиграло 3-й матч подряд. Команда Алексея Исакова идет 2-й на Западе с 17 баллами в 14 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
