«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
«Лада» впервые забила в большинстве в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ.
Тольяттинский клуб противостоит «Сочи» (2:1, первый период) в домашнем матче.
На 25-й минуте форвард «Лады» Никита Михайлов забросил шайбу в большинстве. Ему ассистировали Джошуа Лоуренс и Алекс Коттон.
Таким образом, игроки тольяттинцев впервые забили гол в большинстве в этом сезоне. Им понадобилось 40 попыток.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
