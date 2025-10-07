«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте

«Лада» впервые забила в большинстве в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ.

Тольяттинский клуб противостоит «Сочи » (2:1 , первый период) в домашнем матче.

На 25-й минуте форвард «Лады» Никита Михайлов забросил шайбу в большинстве. Ему ассистировали Джошуа Лоуренс и Алекс Коттон.

Таким образом, игроки тольяттинцев впервые забили гол в большинстве в этом сезоне. Им понадобилось 40 попыток.