  • Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»

Дмитрий Силантьев заявил, что многие не верили в его успех.

25-летний форвард «Металлурга» лидирует в списке бомбардиров FONBET чемпионата КХЛ, набрав 16 (7+9) очков за 12 матчей.

– Еще два года назад вы играли в ВХЛ, выступая за «Южный Урал» из Орска. С тех пор – очень бурный прогресс. Он удивителен!

– Действительно, у меня было тогда тяжелое время. И я не думал ни о каких плохих моментах. Просто старался развиваться, работать каждый день. И очки зарабатывать, потому что без них никак не попасть на другой уровень. Потихонечку, шаг за шагом я шел к своей цели.

Самое главное – я верил в себя и всем говорил, что мое время еще придет. Потому что многие нехоккейные люди говорили, что мой потолок – максимум «молодежка». Я там тоже набирал много очков. Но считалось, что я дальше МХЛ не пойду. Потому что маленький, худой (178 см / 73 кг). Я им отвечал: «Ребят, посмотрим». Вообще я об этом не задумываюсь. Просто работаю и стараюсь показывать максимум каждый день.

– Была же история, что агент прислал видео с вашими моментами в штаб «Металлурга», и только так на вас обратили внимание, дав шанс в КХЛ.

– Точно я прям не скажу, как это было изнутри в штабе клуба. Смотрели они мои моменты или иначе обо мне узнали… Но мы с женой в самом деле нарезали видео моей игры. Потом отправили агенту, а он отправил руководству и тренерам «Металлурга». Уже после этого меня заметили, – сказал Дмитрий Силантьев.

Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
