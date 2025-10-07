Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»

Роман Ротенберг пригласил Валерия Карпина и сборную на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря. Ранее стало известно, что в соревнованиях не примет участия сборная легионеров КХЛ .

«Мы ждем Валерия Георгиевича Карпина и сборную России в Новосибирске на Кубке Первого канала, приглашаем их на игры.

Так же и мы постараемся посетить футбольные матчи нашей сборной», – сообщил первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».