Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
Роман Ротенберг пригласил Валерия Карпина и сборную на Кубок Первого канала.
Турнир пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря. Ранее стало известно, что в соревнованиях не примет участия сборная легионеров КХЛ.
«Мы ждем Валерия Георгиевича Карпина и сборную России в Новосибирске на Кубке Первого канала, приглашаем их на игры.
Так же и мы постараемся посетить футбольные матчи нашей сборной», – сообщил первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости