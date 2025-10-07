  • Спортс
  • Баландин о Кузнецове в «Металлурге»: «Хитрый. Не пошел бы в небогатую команду, которую мог поднять на новый уровень. Перешел в клуб, который может стать чемпионом»
Андрей Баландин высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

«В первый месяц чемпионата «Торпедо» сильно удивило – какое сопротивление оказали на старте. «Нефтехимик» показывал добротный, боевой хоккей, и команда из аутсайдера превратилась в середняка. От «Авангарда» так и ждали, что команда будет боевая. В этом никакого удивления нет. То же касается «Локомотива».

Конечно, можно отметить и «Металлург». У Андрея Разина есть какие-то свои заморочки, но мне нравится тот хоккей, который он ставит. Вот, например, Евгений Кузнецов – он же хитрый, он бы не пошел в небогатую команду, которую мог бы своей игрой поднять на новый уровень.

Он пошел в команду, которая может стать чемпионом. Но это нормальное стремление, все хотят завоевать Кубок. Никто не вспомнит, сколько очков ты набрал и как играл, а титулы останутся», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Директор «Металлурга» заявил, что у Кузнецова одна из минимальных зарплат в клубе: «У него есть рычаги, чтобы заработать бонусами. Надеемся, что он сможет»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
