Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
Уэйн Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT.
Срок соглашения и размер зарплаты Гретцки не раскрывается, но известно, что договор заключен более чем на год.
64-летний канадец выполняет роль аналитика на матчах НХЛ. Отмечается, что Гретцки будет работать на матче между «Вашингтоном» и «Бостоном».
Это будет первая игра для «Кэпиталс» в регулярном чемпионате.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
