  • Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
Уэйн Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT.

Срок соглашения и размер зарплаты Гретцки не раскрывается, но известно, что договор заключен более чем на год.

64-летний канадец выполняет роль аналитика на матчах НХЛ. Отмечается, что Гретцки будет работать на матче между «Вашингтоном» и «Бостоном».

Это будет первая игра для «Кэпиталс» в регулярном чемпионате.

Овечкин рвется в плей-офф быстрее Кросби, цель Макдэвида – кубок. Большой рейтинг силы НХЛ перед сезоном

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
