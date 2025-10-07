Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне

Уэйн Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT.

Срок соглашения и размер зарплаты Гретцки не раскрывается, но известно, что договор заключен более чем на год.

64-летний канадец выполняет роль аналитика на матчах НХЛ. Отмечается, что Гретцки будет работать на матче между «Вашингтоном » и «Бостоном».

Это будет первая игра для «Кэпиталс» в регулярном чемпионате.

