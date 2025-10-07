  • Спортс
  • Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
1

Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году

Егор Яковлев забил впервые за 80 матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Металлург» играет с «Торпедо» (4:1, третий период) в гостевом матче. 

34-летний защитник магнитогорского клуба Егор Яковлев забросил шайбу в ворота Ивана Кульбакова на 14-й минуте.  

Таким образом, он прервал серию из 79 матчей без голов. До этого Яковлев забивал «Спартаку» (4:0) в плей-офф в марте 2024 года. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
