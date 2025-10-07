Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году

Егор Яковлев забил впервые за 80 матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Металлург » играет с «Торпедо » (4:1 , третий период) в гостевом матче.

34-летний защитник магнитогорского клуба Егор Яковлев забросил шайбу в ворота Ивана Кульбакова на 14-й минуте.

Таким образом, он прервал серию из 79 матчей без голов. До этого Яковлев забивал «Спартаку » (4:0) в плей-офф в марте 2024 года.