Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
Егор Яковлев забил впервые за 80 матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Металлург» играет с «Торпедо» (4:1, третий период) в гостевом матче.
34-летний защитник магнитогорского клуба Егор Яковлев забросил шайбу в ворота Ивана Кульбакова на 14-й минуте.
Таким образом, он прервал серию из 79 матчей без голов. До этого Яковлев забивал «Спартаку» (4:0) в плей-офф в марте 2024 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
