«Что испытывает человек, который играл в хоккей и ходит по плацу? Зачеркиваешь дни. Надеешься, что это кончится рано или поздно. Либо выберешься, либо утонешь». Федотов о службе
Иван Федотов рассказал, что он ощущал во время службы на флоте.
– Что вы ощущали за этот год с момента, как вас задержали? Не было ли мысли, что это негативно скажется на вашей карьере?
– Что может испытывать человек, который играл в хоккей и тут ходит по плацу и марширует? Ничего. Считает день за днем. Зачеркиваешь дни в календаре. Никаких эмоций. Ждешь и надеешься, что рано или поздно это закончится. Ты либо выберешься, либо утонешь, – ответил на вопрос вратарь ЦСКА.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.
Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»
прекрасное описание действительности.
Так, ага, новостей мало…
Разобьём ка одно интервью на 100 новостей.
Ну хватит, а?!
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