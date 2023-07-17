«Что испытывает человек, который играл в хоккей и ходит по плацу? Зачеркиваешь дни. Надеешься, что это кончится рано или поздно. Либо выберешься, либо утонешь». Федотов о службе

Иван Федотов рассказал, что он ощущал во время службы на флоте.

– Что вы ощущали за этот год с момента, как вас задержали? Не было ли мысли, что это негативно скажется на вашей карьере?

– Что может испытывать человек, который играл в хоккей и тут ходит по плацу и марширует? Ничего. Считает день за днем. Зачеркиваешь дни в календаре. Никаких эмоций. Ждешь и надеешься, что рано или поздно это закончится. Ты либо выберешься, либо утонешь, – ответил на вопрос вратарь ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»