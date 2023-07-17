«Что испытывает человек, который играл в хоккей и ходит по плацу? Зачеркиваешь дни. Надеешься, что это кончится рано или поздно. Либо выберешься, либо утонешь». Федотов о службе

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов рассказал, что он ощущал во время службы на флоте.

– Что вы ощущали за этот год с момента, как вас задержали? Не было ли мысли, что это негативно скажется на вашей карьере?

– Что может испытывать человек, который играл в хоккей и тут ходит по плацу и марширует? Ничего. Считает день за днем. Зачеркиваешь дни в календаре. Никаких эмоций. Ждешь и надеешься, что рано или поздно это закончится. Ты либо выберешься, либо утонешь, – ответил на вопрос вратарь ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Спасибо ЦСКА и лично Есмантовичу за прекрасный опыт, за то что стал сильнее и не сломался, за увлекательно проведенный год, за возможность отдать долг Родине - добавил Федотов, встал и начал петь гимн.
+24
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Alexandr O
"Ничего. Считает день за днем. Зачеркиваешь дни в календаре. Никаких эмоций. Ждешь и надеешься, что рано или поздно это закончится. Ты либо выберешься, либо утонешь" -- эти слова сейчас применимы на сегодняшний день ко многим гражданам России, увы
+17
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Соль.
Ты либо выберешься, либо утонешь

прекрасное описание действительности.
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Назар Игорь
Ответ Соль.
Ты либо выберешься, либо утонешь прекрасное описание действительности.
Так он и не выбрался. Была мечта играть в лучшей лиге мира, вместо этого после "воспитательной" меры попал в деградирующий российский хоккей.
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Lacrosse-style goal
Ванятке видимо недвусмысленно намекнули, что лишнего трындеть не надо. А то можно и на сверхсрочную отправиться, куда-нибудь в район Бахмута...
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Max Bochkov
А ведь если попросить почти любого из нас описать в двух словах свою срочную службу в армейке, то лучшим ответом будет вот это федотовское "Зачеркиваешь дни". Прям в десятку попал!
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Сергей Павлов
Спортсру:
Так, ага, новостей мало…
Разобьём ка одно интервью на 100 новостей.
Ну хватит, а?!
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Владислав Романов
Можно подумать у других по другому служба проходила, они дни не зачеркивали...
Силком притащили в военкомат, а теперь занимается патриотическим воспитанием...
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