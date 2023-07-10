ИИХФ не получала запроса по Федотову от ФХР, но готова разрешить спор: «Это наша работа, нужна вся информация с обеих сторон»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье « » сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

В понедельник ФХР выступила с заявлением: «Необходимо получить из НХЛ информацию о статусе игрока и после консультаций с ИИХФ принимать решение о его участии в чемпионате КХЛ».

Президент Международной федерации хоккея сообщил, что организация пока не получала запроса от ФХР относительно ситуации с .

«Мы пока не получали никаких запросов», – сказал функционер.

Отметим, что президент ЦСКА Игорь Есмантович в субботу выражал благодарность ФХР и говорил, что клуб действовал в тандеме с федерацией, обосновывая свою позицию в ситуации с контрактом Федотова.

«Следит ли за ситуацией вокруг контракта Федотова? Если Российская Федерация попросит ИИХФ, мы это сделаем. Готова ли ИИХФ разрешить данный спор? Это наша работа. Но нам нужна вся информация с обеих сторон. На данный момент запроса нет», – уточнил Тардиф.

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой