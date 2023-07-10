ИИХФ не получала запроса по Федотову от ФХР, но готова разрешить спор: «Это наша работа, нужна вся информация с обеих сторон»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

В понедельник ФХР выступила с заявлением: «Необходимо получить из НХЛ информацию о статусе игрока и после консультаций с ИИХФ принимать решение о его участии в чемпионате КХЛ».

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация пока не получала запроса от ФХР относительно ситуации с Иваном Федотовым.

«Мы пока не получали никаких запросов», – сказал функционер.

Отметим, что президент ЦСКА Игорь Есмантович в субботу выражал благодарность ФХР и говорил, что клуб действовал в тандеме с федерацией, обосновывая свою позицию в ситуации с контрактом Федотова.

«Следит ли ИИХФ за ситуацией вокруг контракта Федотова? Если Российская Федерация попросит ИИХФ, мы это сделаем. Готова ли ИИХФ разрешить данный спор? Это наша работа. Но нам нужна вся информация с обеих сторон. На данный момент запроса нет», – уточнил Тардиф.

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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10 комментариев

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Амфитрион
Да какая там ваша работа... НХЛ на вас плевать, КХЛ плевать на договоренности, а придет ИИХФ и все разрулит, чушь.
+11
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Kermit
Кто-нибудь может объяснить почему ИИХФ должна была получить запрос?
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42mk@
Вангую как будет. Нхл притащит какую нибудь липу, скажет вот контракт. Иван скажет что ничего не подписывал нхл скажет что он просто под давлением и ему не разрешают сказать правду. Иихф вынесет мнение в пользу нхл, при чем сам контракт никто не увидет.выйдет третьяк скажет что нхл и Иихф гнобят кхл по политическим мотивам, нас все обижают и несправедливы.федотов останется в ЦСКА, так как кхл в данный момент опорожняться хотела на Иихф не меньше чем нхл. И на будущее игроков тоже.
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Костя Кот
смотрите в следующих сериях...
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musin-1982@bk.ru
Вы з….и уже с этим Федотовым!
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Picachu
ИИХФ напомнило мем старый
где Шрек , Фиона и осел в конце - Я могу разрешить спор
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Quiet Space
Я / мы Йозе Марино
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