Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
Ээту Луостаринен пропустит на несколько недель из-за ожогов на барбекю.
Нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен получил ожоги в результате несчастного случая на барбекю и выбыл на несколько недель, сообщил главный тренер «Пантерс» Пол Морис.
«Морис сказал, что Луостаринену не пришлось оставаться в больнице на ночь или что-то подобное, так что это хорошо. Его возвращение будет во многом зависеть от того, как он будет себя чувствовать, надевая экипировку», – передает слова тренера журналист Джеймсон Олив.
27-летний форвард в этом сезоне забросил три шайбы и отдал семь результативных передач в 18 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости