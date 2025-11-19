Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель

Ээту Луостаринен пропустит на несколько недель из-за ожогов на барбекю.

Нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен получил ожоги в результате несчастного случая на барбекю и выбыл на несколько недель, сообщил главный тренер «Пантерс» Пол Морис .

«Морис сказал, что Луостаринену не пришлось оставаться в больнице на ночь или что-то подобное, так что это хорошо. Его возвращение будет во многом зависеть от того, как он будет себя чувствовать, надевая экипировку», – передает слова тренера журналист Джеймсон Олив.

27-летний форвард в этом сезоне забросил три шайбы и отдал семь результативных передач в 18 матчах.