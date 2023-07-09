Федоров о Федотове: «Вернуться в ЦСКА – правильное решение. Убежден, все юридические нормы соблюдены»
Сергей Федоров назвал правильным решением контракт Ивана Федотова с ЦСКА.
«Ваня сыграл большую роль в победе в плей‑офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу.
Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение – вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал, и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды.
Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждем Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» – сказал главный тренер московской команды.
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.
Спи спокойно, страна!
как Ваня будет играть???
Вот поэтому и разница между ним и Гашеком 0 и шишь-десятых. Так как оба продажные. И нет, ты можешь быть продажным дело каждого, но не надо тогда давать вот такие комментарии. Сиди руби бабло и слово никто не скажет, зачем вот эти голословные комментарии.