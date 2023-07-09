Федоров о Федотове: «Вернуться в ЦСКА – правильное решение. Убежден, все юридические нормы соблюдены»

Теги ЦСКА Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров назвал правильным решением контракт Ивана Федотова с ЦСКА.

«Ваня сыграл большую роль в победе в плей‑офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу.

Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение – вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал, и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды.

Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждем Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» – сказал главный тренер московской команды.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

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15 комментариев

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Stanley_77
Фууу, Серега, не позорься
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Эдуард Судницын
Сергей, когда сам убегал в НХЛ ты тоже все нормы соблюдал?
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Strannix
Дядя Серёжа, ну зачем?!
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Olga.t
Ответ ivan555navi
Нет от твоей НХЛ документов о контракте Федотова.
ну хоть у кого-то есть точные знания, это ivan555 navi.
Спи спокойно, страна!
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Олег
Юридические нормы? не смешите....Запугать не значит договориться Серёга..... Посмотрим
как Ваня будет играть???
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Booligan
Федотов о Федотове. В системе Романа Борисовича Ивану было бы ещё лучше
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endggwp
То Нестеров «убеждён», то Фёдоров «убеждён»… кто ж вас «убедил»?!
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v3
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Olga.t
Точные знания важнее убеждений. Знание ситуации и всех документов есть?
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v3
Ответ Дмитрий Шеховцов
Фёдоров патриот своей страны и своего клуба, с чего он должен отпускать в недружественную страну своего игрока?
Патриот? Уверены? Что ж тогда этот патриот за океаном делал? Играл бы себе в России и всё. Но нет, побежал таки в недружественную страну деньги зарабатывать.
Вот поэтому и разница между ним и Гашеком 0 и шишь-десятых. Так как оба продажные. И нет, ты можешь быть продажным дело каждого, но не надо тогда давать вот такие комментарии. Сиди руби бабло и слово никто не скажет, зачем вот эти голословные комментарии.
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гилберт
Ответ Эдуард Судницын
Сергей, когда сам убегал в НХЛ ты тоже все нормы соблюдал?
Так Федоров убегал и не собирался возвращаться.
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Дмитрий Галкин
Ответ гилберт
Так Федоров убегал и не собирался возвращаться.
Да, но когда потерял там по собственной глупости 50 млн 💰, прибежал обратно сначала в Магнитке играл, потом в ЦСКА взяли тренером, вот и елозит перед Сечиным
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