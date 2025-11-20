Макдэвид сделал 23 передачи в 22 матчах сезона НХЛ. Капитан «Эдмонтона» – лидер по ассистам в лиге и второй в гонке бомбардиров

Коннор Макдэвид набрал два очка в матче с «Вашингтоном».

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (4:7).

В этом матче канадец также набрал показатель полезности «минус 2», нанес два броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 24:02 (4:25 – в большинстве).

В активе Макдэвида стало 32 (9+23) балла при полезности «минус 5» в 22 матчах чемпионата.

Он является лучшим ассистентом лиги на данный момент и вторым в гонке бомбардиров, уступая только форварду «Колорадо» Нэтану Маккиннону (33 очка в 19 играх).