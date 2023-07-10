Рабинер о контракте Федотова: «ФХР – это Ротенберг. Разрыв отношений с НХЛ грозит отъездом всего молодняка за океан, СКА будет главным пострадавшим от демарша ЦСКА»

Теги ЦСКА СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Игорь Рабинер Роман Ротенберг Игорь Есмантович Иван Федотов Арсений Грицюк Александр Никишин Матвей Мичков Прохор Полтапов Хоккей

Игорь Рабинер назвал СКА главным пострадавшим в ситуации с Иваном Федотовым.

Известный журналист отреагировал на сегодняшнее заявление ФХР.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

«Ситуация с Иваном Федотовым развивается в весьма интересном и непредсказуемом направлении. ФХР пошла против ЦСКА и КХЛ и выступила с заявлением, в котором сказано:

«Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ. ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

И ведь вроде все правильно. Это ровно то, о чем я говорил, – НХЛ не документально, а на деле свернет меморандум о взаимном уважении контрактов, и туда рванут все, почти как в 90-е (с поправкой на нынешние жирные контракты в КХЛ, конечно – тогда терять было совсем нечего). И федерация эти риски осознает.

Но почему ФХР вдруг стала поборником трезвомыслия и стремления к взаимодействию с международными структурами – в данном случае ИИХФ, которая дисквалифицировала сборную России из всех соревнований? Это ведь так не соответствует всей нынешней парадигме.

Потому что ФХР – это только формально Владислав Третьяк, а на самом деле – Роман Ротенберг. А Роман Ротенберг – это же и СКА. То есть ФХР = СКА.

А чем грозит СКА разрыв отношений между КХЛ и НХЛ? Беспрепятственным отъездом всего талантливого молодняка из Санкт-Петербурга за океан. Матвея Мичкова, Александра Никишина, Арсения Грицюка – и не только их, эти имена главных российских проспектов просто пришли в голову с ходу.

То есть СКА станет главным пострадавшим от демарша ЦСКА и КХЛ с Федотовым.

Очень допускаю, кстати, что президент ЦСКА Игорь Есмантович придумал этот ход умышленно и именно с этой целью, а КХЛ – «съела». Правда, и ЦСКА тогда может потерять Прохора Полтапова, но тут все-таки потери будут не столь драматичными, как у главного конкурента по Западной конференции», – написал Рабинер.

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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16 комментариев

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Амфитрион
ФХР - федерация хоккея Ротенберга. И ведь не поспоришь...
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Дмитрий9779
Рабинер:"Как убивали СКА"
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Дмитрий
Ответ Амфитрион
ФХР - федерация хоккея Ротенберга. И ведь не поспоришь...
РФ-Ротенбергская Федерация
+14
-5
+9
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Crosby174
Как будто целую книгу прочитал, а не новость. Маэстро Рабинер верен себе.
+8
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paha
Когда уже распустят этих Роттенбергов и Третьяков , все знают что они ничего не делают , и всеравно их невозмодно выгнать с кормушки
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МП
за океаном своего молодняка хватает, и более талантливого
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Александр Василич
Ответ marshal .masha
Грицука в этом году никто не держал , едь не хочу, но походу никто не ждет.У тех, кто в основном составе ска, жирные контракты, смысл срываться. Не думаю, что главные пострадавшие будут в ска. В ска игроков на два состава, плюс столько же в фармах, ну уедет кто-то , заменят другими, для них не проблема.А вообще ситуацию надо разруливать по закону и почему этим не занимается сам Федотов и его агент не понятно, ведь он подписывал контракт в нхл, а не фхр, кхл
Может он тупо боится? Может ему пригрозили чем? Не допускаете?
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цэсемьэр
если к аргументам ещё и добавить потерю первого номера у ЦСКА, то становится ещё более убедительно.
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Кеша
Если Ротенберг -это КХЛ/ФХР , то ему то как раз было бы выгоден отъезд Федотова и уж точно постарался бы помочь по -братски . По Рабинеру сплошная теория заговора и все по уши в говне.
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bm9z9dpnwx
Повод взяться за книгу
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kwinto88
Ответ Дмитрий9779
Рабинер:"Как убивали СКА"
было бы что убивать....
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marshal .masha
Ответ Александр Василич
Может он тупо боится? Может ему пригрозили чем? Не допускаете?
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marshal .masha
Ответ viktorpavlov70
Ну Федотову год назад тоже никто проблем не создавал. А вот поди ж вместо Филадельфии очутился на Северном флоте. Кто может знать перед каким выбором его сейчас поставили?
Если бы Федотов кому-то перешел дорогу в ЦСКА, его бы там никогда не было больше и никто с ним контракты не заключал. Не того полета птица. У них был Рейдеборн, такого же уровня вратарь. Из ЦСКА спокойно уехал Капризов, а тут средней руки вратарь.
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