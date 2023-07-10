Рабинер о контракте Федотова: «ФХР – это Ротенберг. Разрыв отношений с НХЛ грозит отъездом всего молодняка за океан, СКА будет главным пострадавшим от демарша ЦСКА»
Игорь Рабинер назвал СКА главным пострадавшим в ситуации с Иваном Федотовым.
Известный журналист отреагировал на сегодняшнее заявление ФХР.
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.
«Ситуация с Иваном Федотовым развивается в весьма интересном и непредсказуемом направлении. ФХР пошла против ЦСКА и КХЛ и выступила с заявлением, в котором сказано:
«Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ. ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».
И ведь вроде все правильно. Это ровно то, о чем я говорил, – НХЛ не документально, а на деле свернет меморандум о взаимном уважении контрактов, и туда рванут все, почти как в 90-е (с поправкой на нынешние жирные контракты в КХЛ, конечно – тогда терять было совсем нечего). И федерация эти риски осознает.
Но почему ФХР вдруг стала поборником трезвомыслия и стремления к взаимодействию с международными структурами – в данном случае ИИХФ, которая дисквалифицировала сборную России из всех соревнований? Это ведь так не соответствует всей нынешней парадигме.
Потому что ФХР – это только формально Владислав Третьяк, а на самом деле – Роман Ротенберг. А Роман Ротенберг – это же и СКА. То есть ФХР = СКА.
А чем грозит СКА разрыв отношений между КХЛ и НХЛ? Беспрепятственным отъездом всего талантливого молодняка из Санкт-Петербурга за океан. Матвея Мичкова, Александра Никишина, Арсения Грицюка – и не только их, эти имена главных российских проспектов просто пришли в голову с ходу.
То есть СКА станет главным пострадавшим от демарша ЦСКА и КХЛ с Федотовым.
Очень допускаю, кстати, что президент ЦСКА Игорь Есмантович придумал этот ход умышленно и именно с этой целью, а КХЛ – «съела». Правда, и ЦСКА тогда может потерять Прохора Полтапова, но тут все-таки потери будут не столь драматичными, как у главного конкурента по Западной конференции», – написал Рабинер.
В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой
16 комментариев