Михайлов о 2:1 с «Салаватом»: «Может, хоккейный бог рассудил, что «Сочи» эта победа нужнее, и мы ее больше заслужили. Надеемся, Самсонов в ближайших матчах будет в строю»

Дмитрий Михайлов высказался о победе «Сочи» над «Салаватом».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым » (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Очень напряженная игра. Очень быстрый, мастеровитый соперник. Были у нас возможности, как и у гостей, реализовать численное неравенство. Но бригады меньшинства сегодня действовали здорово.



Хорошо, что мы забили, дотерпели. Благодарю ребят за самоотдачу. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Почему у вас два лидера атаки пропускали матч – Тянулин и Попов?

– Медицина. Напряженные матчи и календарь. Есть повреждения, вопросы со здоровьем. Сегодня – так.

– Как оцените игру Павла Хомченко, который вернулся после травмы?

– Он не выступал месяц. Но Паша – опытный вратарь. Здорово сыграл, подтащил. И ребята ему местами помогли. Он хорошо вошел, результат есть. Значит, все правильно.

– Тяжелая трудовая победа, но в «Сочи» не меняется одно – опять слишком много удалений. Что с дисциплиной?

– Сегодня мы имели больше возможностей реализовать это большинство. Ситуация не в том, что здесь есть какой‑то умысел. Соперник тоже играет правильно, лезет на эти удаления. Поэтому общаемся, разбираем, смотрим.

– Что стало ключевым моментом матча?

– Характер ребят. И соперник имел очень опасные моменты. Но где‑то нам повезло – значит, какие‑то вещи мы сделали правильно. Может быть, хоккейный бог рассудил, что нам эта победа больше нужна, и мы ее больше заслужили.

– Когда в состав вернется вратарь Илья Самсонов?

– Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь очень напряженный, а Илья с листа вошел в состав, не имея игровой практики и серьезной подготовки. Но динамика положительная, и надеемся, что в ближайших матчах он будет в строю, – сказал Михайлов.