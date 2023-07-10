Крикунов о Федотове: «Я за то, чтобы ребята уезжали. Наша земля не оскудеет. Они же потом возвращаются, все здесь: Федоров, Жамнов, Дацюк. Многие переехали и живут, оставили эту Америку»

Теги ЦСКА Филадельфия Владимир Крикунов Алексей Жамнов Павел Дацюк Сергей Федоров НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов выступил за отъезд игроков в НХЛ.

– НХЛ и КХЛ договорятся и разберутся. Ну и Федотов будет разговаривать. По идее, всегда соблюдали договоренности, если у человека контракт, то его не трогают. Еще может так получиться, что ЦСКА его отпустит. С другой стороны, тут тоже риск, он год пробыл в армии. Сейчас приедет, и непонятно, заиграет он там или нет. Может быть, лучше год побыть здесь, восстановиться, потому что здесь он точно будет играть. А там может попасть в засаду и пропадет. НХЛ нормально настроена на наших игроков, на отношение и на все остальное. Думаю, договорятся.

– Не повлияет эта ситуация на то, что больше начнут уезжать в НХЛ?

– Я всегда говорю: я за то, чтобы ребята уезжали. И чем раньше, тем лучше. Они съездят, побудут там, поиграют. Получится пробиться в НХЛ, ну, пусть играет парень, он для этого и тренировался, чтобы попасть в лучшую лигу мира. А не получится – вернется сюда, будет играть здесь. Ничего страшного в этом нет.

У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же все равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: Федоров, Жамнов, Дацюк – все здесь. Многие переехали и живут, и оставили эту Америку. Человек свободен жить там, где он хочет, в этом нет ничего такого, – сказал бывший главный тренер сборной России.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

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2 комментария

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Кеша
Васильич завел пластинку Ротенберга . Пусть уж тогда Никишин и Мичков уезжают. Чего это вдруг такая забота отставного тренера о голкипере ЦСКА. После похвалы Ротенберга все понятно становится откуда ветер дует и чья политика в устах тренера . Я думаю, когда ЦСКА будет выносить из матча в матч реплику , то нас еще не такие пикировки будут ждать.
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icey_punk
Ну это понятно почему возвращаются. Бизнес легче вести, налогов меньше платить, больше политических перспектив.
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