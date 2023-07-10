Крикунов о Федотове: «Я за то, чтобы ребята уезжали. Наша земля не оскудеет. Они же потом возвращаются, все здесь: Федоров, Жамнов, Дацюк. Многие переехали и живут, оставили эту Америку»

Владимир Крикунов выступил за отъезд игроков в НХЛ.

– НХЛ и КХЛ договорятся и разберутся. Ну и Федотов будет разговаривать. По идее, всегда соблюдали договоренности, если у человека контракт, то его не трогают. Еще может так получиться, что ЦСКА его отпустит. С другой стороны, тут тоже риск, он год пробыл в армии. Сейчас приедет, и непонятно, заиграет он там или нет. Может быть, лучше год побыть здесь, восстановиться, потому что здесь он точно будет играть. А там может попасть в засаду и пропадет. НХЛ нормально настроена на наших игроков, на отношение и на все остальное. Думаю, договорятся.

– Не повлияет эта ситуация на то, что больше начнут уезжать в НХЛ?

– Я всегда говорю: я за то, чтобы ребята уезжали. И чем раньше, тем лучше. Они съездят, побудут там, поиграют. Получится пробиться в НХЛ, ну, пусть играет парень, он для этого и тренировался, чтобы попасть в лучшую лигу мира. А не получится – вернется сюда, будет играть здесь. Ничего страшного в этом нет.

У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же все равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: , , – все здесь. Многие переехали и живут, и оставили эту Америку. Человек свободен жить там, где он хочет, в этом нет ничего такого, – сказал бывший главный тренер сборной России.

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.