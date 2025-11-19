  • Спортс
  • Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
11

Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»

Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» от «Шанхая».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру команды в матче с «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. Железнодорожники упустили преимущество в две шайбы в концовке третьего периода и проиграли в овертайме.  

– Мы провели два отличных периода, после которых счет по броскам был 31:5. Мы полностью контролировали ход матча, а во втором перерыве говорили, что нужно принимать правильные решения с шайбой, играть просто и дисциплинированно. Но вся концентрация вылетела в окно в третьем периоде. Мы допускали очень много ошибок, хватали невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями. Жаль, что наши болельщики ушли домой печальными.
 
- Когда такая разница бросков в вашу пользу, но команда проигрывает – чем это можно объяснить? Только ли это игра вратаря соперника, который был на высоте?

– Тут комбинация факторов. Да, Патрик Рыбар играл здорово, сделал много важных сэйвов. В то же время нам не было нужды хватать первое удаление. Это привело к первому голу в большинстве в наши ворота. Второй гол, который забили нам – это потеря шайбы. Третий гол – плохо прочитали ситуацию. Мы полностью перестали делать правильные решения и потеряли контроль над игрой. Никаких оправданий нам быть не может. Мы ведь вели в счете…

Егор Сурин забил, сделав счет 3:1 после шайбы Меркли. Почему не хватило сил, чтобы дожать соперника в этот момент?

– Очень хороший вопрос. Хотел бы я знать ответ! Мы продолжали хорошо атаковать, но сделали несколько ключевых обрезов, приняли неправильные решения. Соперник сравнял счет, а в овертайме мы тоже владели шайбой, создали несколько моментов. Но «Шанхай» провел одну атаку, и они забили немного курьезный гол.

Что вы говорите игрокам «Локомотива», когда разбираете такие голы, как второй и третий у гостей, когда ребята просто смотрят и все позволяют сопернику?

– Завтра мы разберем видео и вернемся к этим эпизодам. Но потери, неправильные решения – то, что преследует нас в последних трех‑четырех матчах. Большую часть игры мы действуем без ошибок, но потом случаются такие голы, – сказал Хартли. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
