Сопин о Потуральски: «АХЛ – более медленная лига, у него есть проблемы с этим. Нет доминирования, но в нем проснулся соревновательный дух. Эндрю – большой мастер»

Алексей Сопин высказался по поводу игры Эндрю Потуральски.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин оценил игру нападающего Эндрю Потуральски , который набрал 27 (11+16) очков в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– Когда вы уже поймете, следом за мной, что Потуральски – это большой обман? Он не стоит своих денег, сплошное разочарование.

– Почему? Хотелось бы услышать вашу аргументацию.

– Потому что он не решает ни одной серьезной задачи. Он забивает «пять на три», в большинстве. Но когда нужно победить, на него нет надежды. А есть – на Пономарева, Прохоркина, Маклауда, Шарипзянова. Играл бы он в «Ладе» или «Сибири» -вопросов нет. У вас он не отрабатывает свои деньги. Ему нужно было сократить зарплату, а не Якупову.

– Я слежу за вашими постами и, конечно, не соглашусь. Да, возможно, нет доминирования уровня Корбана Найта или, скажем, Уилла, О’Делла – ребят, с которыми я работал.

Как оказалось, АХЛ – более медленная лига. Но Потуральски – большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств – как бы странно это ни звучало.

Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это понимали – это было и в АХЛ.

У нас Рашевский доминирует в равных составах, как это было и в московском «Динамо».

Для Потуральски это новый вызов. Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги.

В первую очередь – скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим, – сказал Алексей Сопин в интервью Алексею Шевченко.