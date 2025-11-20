«Нефтехимик» хочет арендовать Артамонова у «Торпедо». Нижегородцы готовы отпустить форварда до конца сезона, но не станут обменивать («СЭ»)

«Нефтехимик» работает на переходом Никиты Артамонова из «Торпедо».

По данным «Спорт-Экспресса», «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде 20-летнего нападающего Никиты Артамонова.

Утверждается, что нижегородский клуб готов отпустить игрока в другую команду до конца сезона, но не намерен его обменивать.

У Артамонова 0+1 в 16 матчах за «Торпедо» в этом сезоне КХЛ. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.