«Нефтехимик» хочет арендовать Артамонова у «Торпедо». Нижегородцы готовы отпустить форварда до конца сезона, но не станут обменивать («СЭ»)
«Нефтехимик» работает на переходом Никиты Артамонова из «Торпедо».
По данным «Спорт-Экспресса», «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде 20-летнего нападающего Никиты Артамонова.
Утверждается, что нижегородский клуб готов отпустить игрока в другую команду до конца сезона, но не намерен его обменивать.
У Артамонова 0+1 в 16 матчах за «Торпедо» в этом сезоне КХЛ. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
