Драйзайтль разделил 4-е место с Курри по передачам в истории «Эдмонтона» – 569. У Мессье – 642, Макдэвида – 744, Гретцки – 1086
Леон Драйзайтль разделил 4-е место по передачам в истории «Эдмонтона».
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 3» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:7).
Результативная передача стала 569-й для немецкого форварда в 812 матчах, за счет чего он разделил с Яри Курри (569 передач за 754 игры) четвертое место по этому показателю в истории «Ойлерс».
На третьей позиции идет Марк Мессье (642 передачи за 851 матч), на второй – Коннор Макдэвид (744 передачи в 734 матчах), на первой – Уэйн Гретцки (1086 передач за 696 матчей).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости