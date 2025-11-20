Драйзайтль разделил 4-е место с Курри по передачам в истории «Эдмонтона» – 569. У Мессье – 642, Макдэвида – 744, Гретцки – 1086

Леон Драйзайтль разделил 4-е место по передачам в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 3» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (4:7).

Результативная передача стала 569-й для немецкого форварда в 812 матчах, за счет чего он разделил с Яри Курри (569 передач за 754 игры) четвертое место по этому показателю в истории «Ойлерс».

На третьей позиции идет Марк Мессье (642 передачи за 851 матч), на второй – Коннор Макдэвид (744 передачи в 734 матчах), на первой – Уэйн Гретцки (1086 передач за 696 матчей).