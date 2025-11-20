Лаури подписал 5-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 5 млн долларов в год. Капитан команды играет за клуб с сезона-2014/15

«Виннипег» и Адам Лаури продлили контракт.

32-летний нападающий Адам Лаури подписал новый контракт с «Виннипегом » на пять лет.

Средняя зарплата хоккеиста составит пять миллионов долларов в год.

Действующее соглашение форварда с окладом 3,25 миллиона долларов истекает после завершения этого сезона.

В этом сезоне капитан команды набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 4» в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Лаури выступает за «Виннипег» с сезона-2014/15.

В его активе на данный момент 276 (122+154) баллов в 782 матчах в регулярных чемпионатах.