Лаури подписал 5-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 5 млн долларов в год. Капитан команды играет за клуб с сезона-2014/15
32-летний нападающий Адам Лаури подписал новый контракт с «Виннипегом» на пять лет.
Средняя зарплата хоккеиста составит пять миллионов долларов в год.
Действующее соглашение форварда с окладом 3,25 миллиона долларов истекает после завершения этого сезона.
В этом сезоне капитан команды набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 4» в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Лаури выступает за «Виннипег» с сезона-2014/15.
В его активе на данный момент 276 (122+154) баллов в 782 матчах в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
