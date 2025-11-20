«В «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона». Шевченко о главном тренере клуба
Алексей Шевченко: в «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, кто будет главным тренером «Сибири» в следующем сезоне.
«В «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона», – заявил Шевченко.
Ранее 47-летний Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.
«Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
