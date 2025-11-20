«В «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона». Шевченко о главном тренере клуба

Алексей Шевченко: в «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, кто будет главным тренером «Сибири » в следующем сезоне. «В «Сибири» будет Бабенко со следующего сезона», – заявил Шевченко. Ранее 47-летний Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА . «Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.