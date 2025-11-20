Флери о новом премьере Канады: «Мы вступили в самое темное время в истории страны. Коммунистический захват завершен, как только эти законы примут, гулаги заработают. Нам ######»

Тео Флери: мы вступили в самое темное время в истории Канады.

Бывший форвард «Калгари», «Рейнджерс» и «Чикаго» Тео Флери выразил разочарование текущей политической ситуацией в Канаде.

В понедельник Палата общин с небольшим перевесом одобрила первый федеральный бюджет премьер-министра Канады Марка Карни из Либеральной партии, что позволило правительству избежать внеочередных выборов.

«Мы официально вступили в самое темное время в истории Канады. Коммунистический захват Канады завершен. Как только все эти законы будут приняты, гулаги откроются для работы.

Теперь мы, без всяких сомнений, самая тупая страна на планете. Их партия победила сегодня. Нам ###### (пипец – Спортс’‘)!!! Поздравляю всех вас, кто даже не представляет, что на нас надвигается», – написал в соцсетях Флери.