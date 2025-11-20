Овечкин провел 833-й победный матч и вышел на 10-е место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Лидстрему – 937 игр

Александр Овечкин провел 833-й победный матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин принял участие в победном матче команды над «Эдмонтоном» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин вышел на 10-е место в истории лиги по количеству победных игр (833) в регулярках, опередив Рэя Бурка (832).

На девятой позиции по этому показателю находится Райан Сутер (840), на восьмой – Марк Мессье (864), на седьмой – Яромир Ягр (874).

Лидером является бывший защитник Никлас Лидстрем – 937 матчей.

Овечкин в общей сложности провел 1511 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1639 (904+735) очков.