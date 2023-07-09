Михайлов о Федотове: «Все начиная с «Роснефти» ждали его, руководители и президент думали, чтоб Ваня вернулся. Контракт его в НХЛ закончился»

Борис Михайлов позитивно оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

Член наблюдательного совета клуба высказался по поводу нового контракта вратаря, не игравшего на профессиональном уровне в течение года ввиду службы на Северном флоте.

«В составе армейского клуба он стал вратарем номер один в России, это заслуженная его работа и работа всего клуба, все случившееся уже позади, а то, что он возвращается в команду, – это здорово для Ивана. Хорошо, что он решил остаться в : он парень молодой и перспективный, быстро наберет форму, все будет зависеть от его работы и тренера по вратарям Сергея Ивановича Наумова. Для всех болельщиков это радость, будем с надеждой смотреть, как Иван набирает форму, со временем он вернется на первые роли в нашем хоккее. Я приветствую его решение, как болельщик, как почетный президент клуба, дай Бог, чтобы все у него получилось, уверен, что вся команда ему в этом поможет.

Целый год все руководители клуба, президент [ ] думали, чтоб вернулся, думаю, что в команде также все ребята относятся с уважением [к решению Федотова]. На всех этапах, начиная от компании «Роснефть» и нашего руководителя (вероятно, речь об Игоре Сечине – примечание Sports.ru), заканчивая президентом клуба, тренерским штабом, все Ивана ждали, контракт его в НХЛ закончился. Полевые игроки должны взять часть работы на льду, блокировать броски, все должно быть хорошо», – сказал .

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».