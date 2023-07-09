Михайлов о Федотове: «Все начиная с «Роснефти» ждали его, руководители и президент думали, чтоб Ваня вернулся. Контракт его в НХЛ закончился»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Игорь Сечин Роснефть Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

Борис Михайлов позитивно оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

Член наблюдательного совета клуба высказался по поводу нового контракта вратаря, не игравшего на профессиональном уровне в течение года ввиду службы на Северном флоте.

«В составе армейского клуба он стал вратарем номер один в России, это заслуженная его работа и работа всего клуба, все случившееся уже позади, а то, что он возвращается в команду, – это здорово для Ивана. Хорошо, что он решил остаться в ЦСКА: он парень молодой и перспективный, быстро наберет форму, все будет зависеть от его работы и тренера по вратарям Сергея Ивановича Наумова. Для всех болельщиков это радость, будем с надеждой смотреть, как Иван набирает форму, со временем он вернется на первые роли в нашем хоккее. Я приветствую его решение, как болельщик, как почетный президент клуба, дай Бог, чтобы все у него получилось, уверен, что вся команда ему в этом поможет.

Целый год все руководители клуба, президент [Игорь Есмантович] думали, чтоб Ваня вернулся, думаю, что в команде также все ребята относятся с уважением [к решению Федотова]. На всех этапах, начиная от компании «Роснефть» и нашего руководителя (вероятно, речь об Игоре Сечине – примечание Sports.ru), заканчивая президентом клуба, тренерским штабом, все Ивана ждали, контракт его в НХЛ закончился. Полевые игроки должны взять часть работы на льду, блокировать броски, все должно быть хорошо», – сказал Михайлов.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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24 комментария

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LaVa
Роснефть так же свои контракты заканчивает?
+19
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+19
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Savardus
Прямым текстом говорят, о том из какого офиса позвонили в офис КХЛ, чтобы сделку, которую отказались регистрировать ещё всего 4 дня назад, все таки зарегистрировали, несмотря на контакт за океаном и отсутствия трансферной карты от ИИХФ
+15
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+15
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Olga.t
Не Федотов решил остаться в ЦСКА, за него решили другие дяди, решившие, что им можно ломать чужие карьеры.
+12
0
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Melnikov1968
Весь контракт с Филадельфией провел на севере, куда руководство армейцев его отправило. Но при этом с нетерпением ждали его возвращения. ЦСКА самая гнилая спортивная организация.
+9
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Melnikov1968
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
Сынок, русофобия здесь не причем. Если не умеешь читать между строк,поучись.
+7
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Olga.t
Ответ Savardus
Прямым текстом говорят, о том из какого офиса позвонили в офис КХЛ, чтобы сделку, которую отказались регистрировать ещё всего 4 дня назад, все таки зарегистрировали, несмотря на контакт за океаном и отсутствия трансферной карты от ИИХФ
Игорь Иванович большой специалист в таких делах, один бывший министр подтверждает.
+7
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АРХАТ
Свадебный генерал подтянулся)
+6
0
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Павел Мельников
Практически в открытую говорит, что Роснефть в хоккее важнее, чем ИИХФ.
+4
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Сергей
Да здавствует рабовладельченский строй
+4
0
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Трипл-дабл Дончича
Фотку прикольную поставили)
А в целом грустно от этой истории
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garazhkucherova
Когда наши проигрывали на международной арене, их нещадно критиковали, говоря что вот в союзе игроки играли за страну, а не за деньги, и поэтому выигрывали. Сейчас читаю этих некогда великих игроков, а ныне "функционеров" и разного рода рода членов советов, и понимаю, что все недозаработанные бабки они уже отбили, а большинство и вовсе в плюс вышли. Думал, гнуснее назначения йозе ГТ ничего не будет, но ситуация с Иваном даже это переплюнула
+1
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Nick
Ответ ivan555navi
Покажи этот "действующий" контракт?
Напиши в офис ФФ, там обязательно выполнят твоё требование.
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Олег Кузнецов
Ответ LaVa
Роснефть так же свои контракты заканчивает?
Читатели спортса поняли, что ЦСКА решил всех кинуть, особенно НХЛ...Логично будет, если теперь НХЛ кинет КХЛ и заберет всех игроков, которые хотят играть в НХЛ. В ЦСКА- менеджмент на пещерном уровне.
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catcher69
какое отвратительное лицемерие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Stanley_77
михайлов - продажный шнырь
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Трипл-дабл Дончича
Фотку прикольную поставили)
А в целом грустно от этой истории
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Вячеслав Пустохин
Парад лицемерия. Особенно нравится как журналисты, топящие за московскую конюшню, засунули язык в опу сечину
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Verhovn
Так вы его в армию и оформили, получается. Не палится чувак. Совсем уже...
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Сергей Анисимов
Закончился не начавшись
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ivan555navi
Ответ Melnikov1968
Весь контракт с Филадельфией провел на севере, куда руководство армейцев его отправило. Но при этом с нетерпением ждали его возвращения. ЦСКА самая гнилая спортивная организация.
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Леха Л
Ответ Melnikov1968
Весь контракт с Филадельфией провел на севере, куда руководство армейцев его отправило. Но при этом с нетерпением ждали его возвращения. ЦСКА самая гнилая спортивная организация.
По факту у него есть действующий конкракт с Филадельфией и если щас НХЛ начнет нарушать конкракты игроков КХЛ пускай никто из чиновников не кричит, что на западе опять все против России
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Melnikov1968
Ответ Леха Л
По факту у него есть действующий конкракт с Филадельфией и если щас НХЛ начнет нарушать конкракты игроков КХЛ пускай никто из чиновников не кричит, что на западе опять все против России
Если существует действующий контракт, обязан выполнять его условия.
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Леха Л
Ответ Melnikov1968
Если существует действующий контракт, обязан выполнять его условия.
насколько я понял Филадельфия приостановила действие конкракта на сезон 22/23 и он автоматически действует на сезон 23/24
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