Овечкин против «Эдмонтона»: гол в третьем матче подряд, «+2», 2 броска и 16:49 на льду. У капитана «Вашингтона» 16 очков в 20 играх сезона
Александр Овечкин забил гол в третьем матче подряд в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» (7:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский хоккеист забил седьмой гол в сезоне и продлил серию с заброшенными шайбами до трех матчей.
В матче с «Ойлерс» Александр Овечкин также заработал показатель полезности «плюс 2», нанес два броска по воротам и провел на льду 16:49 (1:42 – в большинстве).
В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков при полезности «плюс 7» в 20 матчах чемпионата.
Овечкин забил 904-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 981-й, до рекорда Гретцки – 35 шайб
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
