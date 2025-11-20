Кудашов о будущем: «Хвататься за любую работу не собираюсь, надо понимать, зачем и почему я куда-то приду. Я не бегаю из команд, стараюсь работать в одном месте подолгу»

Кудашов после отставки из «Динамо»: хвататься за любую работу не собираюсь.

Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах после увольнения с поста главного тренера «Динамо».

– Какие ваши дальнейшие планы?

– Господи, да обычные – искать новую команду, готовить новый проект. Наверное, так. С другой стороны, может, не торопиться? Не знаю, поживем-увидим. Ведь только пару дней прошло…

– Но был аномальный день, когда Бенуа Гру покинул «Трактор», да и в «Сибири» вакантно место.

– И что же теперь, бежать сразу в свободные клубы? Если вы посмотрите мою карьеру, я никогда не бегаю из команд. Стараюсь работать в одном месте подолгу, сколько могу.

Хвататься за любую работу не собираюсь. Надо понимать, зачем и почему я куда-то приду, что смогу улучшить, или не получится ничего.

– Правильно ли я понимаю, что какие-то предложения были, но вы взвешиваете и думаете?

– Все варианты, которые вы назвали, конечно же фигурируют. Но пока не было никакой конкретики. Потому что все прекрасно понимают, что я еще не в том состоянии, чтобы дать однозначный ответ: мол, приступаем к работе. Давайте скажу так: предложений не было, вот и все, – сказал Кудашов.

