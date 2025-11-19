У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
У «Салавата Юлаева» 5 поражений в 7 последних матчах.
«Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:2).
Это поражение стало для команды Виктора Козлова пятым за семь последних матчей.
Уфимцы занимают 10-е место в таблице Восточной конференции (27 матчей, 23 очка). Следующий матч команда проведет 21 ноября с «Барысом» в гостях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
