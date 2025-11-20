У Скиннера 73,7% отраженных бросков против «Вашингтона» – 5 пропущенных шайб. Вратарь «Эдмонтона» отбил 85,2% в прошлом матче с «Баффало»
Стюарт Скиннер пропустил пять шайб в матче против «Вашингтона».
«Эдмонтон» проиграл «Вашингтону» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер канадской команды Стюарт Скиннер пропустил пять шайб, отразив 14 из 19 бросков соперника. Еще два гола «Кэпиталс» забили в пустые ворота. В этой игре у вратаря 73,7% отраженных бросков.
В прошлом матче «Ойлерс» уступили «Баффало» (1:5). В воротах команды также сыграл Скиннер, отразивший 23 из 27 бросков. У него было 85,2% отраженных бросков.
В этом сезоне Скиннер провел 16 матчей в чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,00 шайбы и отражая 88% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
